Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Трезвые деревни» планируют создать в Иркутском районе

Сейчас в учебных заведениях проводят уроки трезвости.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

«Трезвые территории» могут появиться в Иркутском районе. Проект начали развивать еще весной. На совещании 3 декабря 2024 обсудили, в каком направлении стоит двигаться дальше. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района.

— В 2023 году в районе зафиксировано 78 случаев отравления спиртосодержащей продукцией, 19 из них — с летальным исходом. Показатели превысили предыдущий год. Также заострили внимание на высоких показателях социального сиротства. Основной причиной этого является пьянство родителей, — рассказали в администрации.

Именно по этим причинам хотят создать «трезвые деревни». Такое уже давно практикуют в Якутии. В это время в Иркутском районе появились последователи, которые прошли дистанционное обучение и теперь проводят уроки трезвости в школах и других учебных заведениях. Данные проект будут развивать и дальше.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что предпринимателя могут оштрафовать за непристойную рекламу доставки в Иркутске.