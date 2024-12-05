«Трезвые деревни» планируют создать в Иркутском районе

Именно по этим причинам хотят создать «трезвые деревни». Такое уже давно практикуют в Якутии. В это время в Иркутском районе появились последователи, которые прошли дистанционное обучение и теперь проводят уроки трезвости в школах и других учебных заведениях. Данные проект будут развивать и дальше.