«Трезвые деревни» планируют создать в Иркутском районе

«Трезвые территории» могут появиться в Иркутском районе. Проект начали развивать еще весной. На совещании 3 декабря 2024 обсудили, в каком направлении стоит двигаться дальше. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района.
— В 2023 году в районе зафиксировано 78 случаев отравления спиртосодержащей продукцией, 19 из них — с летальным исходом. Показатели превысили предыдущий год. Также заострили внимание на высоких показателях социального сиротства. Основной причиной этого является пьянство родителей, — рассказали в администрации.
Именно по этим причинам хотят создать «трезвые деревни». Такое уже давно практикуют в Якутии. В это время в Иркутском районе появились последователи, которые прошли дистанционное обучение и теперь проводят уроки трезвости в школах и других учебных заведениях. Данные проект будут развивать и дальше.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что предпринимателя могут оштрафовать за непристойную рекламу доставки в Иркутске.