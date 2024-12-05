Снежный парк Маяковского откроется в Екатеринбурге

7 декабря в парке зажгут огни на главной ёлке и на аллее. Праздничный дизайн — в ретро-стиле, с элементами стилистики времен СССР (герои ледового городка похожи на персонажей советских открыток). Вокруг елки готовится новая инсталляция: ее придумали и разработали специально для парка.