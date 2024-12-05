Снежный парк Маяковского откроется в Екатеринбурге

Здесь зажгут елку и включат новогодний декор.
7 декабря в парке зажгут огни на главной ёлке и на аллее. Праздничный дизайн — в ретро-стиле, с элементами стилистики времен СССР (герои ледового городка похожи на персонажей советских открыток). Вокруг елки готовится новая инсталляция: ее придумали и разработали специально для парка.
На открытии Снежного парка уличный театр «Лёгкие крылья» из Альметьевска покажет «Полярную сказку». В парке отмечают, что это шоу напомнит зрителям летний фестиваль летние «Лица улиц».
Это история о Полярнике, приехавшем изучать Северное Сияние. Северный Шаман рассказывает ему, что Ворон похитил Маленькую Медведицу, и поэтому небо лишилось радости.
С ноября в парке работает горка высотой с пятиэтажный дом, позже откроют лыжню. К зимним каникулам рядом с большой горкой откроют маленькие бесплатные горки снежные и ледовые фигуры и лабиринт.
Также украшают под Новый год Летний парк Уралмаш. Уже открылась реконструированная летом часть парка, 8 декабря будет зажжена новогодняя елка, запланирована праздничная программа на каникулы.