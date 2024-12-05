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Отключения электричества — привыкаем к веерным: Где в Кишинёве не будет света — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым не будет электричества Кишиневе в четверг, 5 декабря 2024.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщил о плановых отключениях света в Кишиневе в четверг, 5 декабря 2024.

Ботаника.

Ашхабад, 127, Мунчешть, 1, 123−129, 133−137, 141−153,161, 298, 300, 304, 326, 328, 332, 336, 342−346, 350, 999, пер. Мунчешть, 4 — с 08:50 до 16:50.

Н. Титулеску, 33 — с 09:30 до 14:00.

Н. Зелинского, 2, Н. Титулеску, 20B — с 14:00 до 17:30.

Чеканы.

Колоница, 334 — с 09:10 до 17:00.

М. чел Батрын, 7, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/3, 20/3 блок A, 20/3 блок B, 20/3 блок V, Н. Милеску-Спэтару, 9/1, 9/2, 11/9, 11/10, 11/11 — с 09:20 до 17:00.

Рышкановка.

Албишоара, 72/2, 72/3, 76/1, Крамей, 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 9, 16−30, И. Заикин, 58, 64, 70−84, Мовила луй Бурчел, 9, 23, 27, 35, 35A, 39−51 — с 10:00 до 17:00.

ЖКХ