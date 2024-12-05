Сбой произошёл у мобильного оператора в Казахстане

«Специалистами компании проведены срочные восстановительные работы, в том числе привлекая экспертов производителя телекоммуникационного оборудования и совместными усилиями ошибка была исправлена. В настоящее время все сервисы работают в штатном режиме, скорость доступа полностью восстановлена. Компания приносит искренние извинения абонентам за временные неудобства».