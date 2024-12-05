В Пермском крае расширят географию речных круизов

На недавнем форуме «Транспортная неделя 2024» в Москве краевые власти заключили два соглашения с федеральным агентством морского и речного транспорта России. Они включили создание мультимодальных логистических центров в портах региона и развитие пассажирских перевозок на территории Прикамья.
Глава Минтранса Пермского края правительства Сергей Вешняков на заседании краевого правительства сообщил, второе соглашение предусматривает запуск новых маршрутов и модернизацию причальных комплексов. Круизные суда смогут заходить в Добрянку, Осу и Ильинский.
В Соликамске готовность причала составляет 90%, его планируют открыть в 2025 году. Также в следующем году круизные суда будут заходить в музей под открытым небом Хохловку.
Также прошли переговоры с Государственной транспортной лизинговой компанией о поставке в Пермский край из Санкт-Петербурга трех скоростных судов на подводных крыльях — два «Метеора» и «Восход» будут курсировать по Каме.
Кроме того, компания «Водолет» на судах «Валдай» планирует связать Прикамье с городами Удмуртии.
Число заходов круизных судов в Пермь увеличилось за год на 42%. В навигацию 2024 года по воде в Пермский край приняли 200 тысяч пассажиров.