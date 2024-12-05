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В районы Башкирии передали еще 50 школьных автобусов

Еще 50 школьных автобусов передали в районы Башкирии. По словам и.о. министра образования РБ Ильдара Мавлетбердина, новый транспорт предназначен для перевозки школьников и полностью укомплектовали для обеспечения безопасного проезда.

В автобусах есть ремни безопасности, выдвижные подножки у пассажирских дверей, устройства подачи звукового сигнала при движении назад и многое другое. Кроме того, каждое транспортное средство оснастили тахографами и навигационным оборудованием ГЛОНАСС.

— Сегодня подвозом к месту обучения и обратно охвачены более 52 тысяч учеников из 876 школ в 2638 населенных пунктах, — прокомментировал Ильдар Мавлетбердин. — Для этих целей используют 1523 школьных автобуса.

Он добавил, что автобусы в республике приобретают не только благодаря федеральной поддержке, но и за счет региона. За последние пять лет так закупили 253 единицы транспорта.

образование