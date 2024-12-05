Власти Минска закупили более 55 тыс. социальных подарков к Новому году

На эти цели из бюджета столицы выделили примерно 548 тысяч рублей. Подарки будут распределены между социальным учреждениями и школами. Как правило их передают многодетным семьям и другим льготникам.
Один такой подарок весит около полукилограмма. Примерно 10% в нем — это вафельные конфеты в шоколадной глазури, 20% — глазированные конфеты с помадными начинками и пралине; еще 20% — желейные и карамель, 15% — неглазированные пралине и помадки, 5% — тоффи с кремовой начинкой и так далее. Конфеты должны иметь срок годности минимум до 1 марта будущего года.
«Конфеты должны быть в красочных обертках. Упаковка новогоднего подарка должна быть прочной и красивой (картонная упаковка)», — говорится в требованиях госзакупки.
Для сравнения: в конце 2022 года в Минске на такие подарки было выделено свыше 413 тысяч рублей, а число наборов превышало 55,6 тыс. В 2023 году примерно на такое же количество комплектов выделяли 470 тысяч.
Кроме этой закупки некоторые госорганы и госорганизации столицы заказывают подарки и по линии акции «Наши дети». К примеру, Национальному детскому технопарку на это выделили 57,6 тысячи рублей. На эту сумму решено приобрести 800 подарков, каждый из которых весит полтора килограмма.
В набор входят: шоколадка «Президент» (молочная), шоколадка «Коммунарка» с арахисовой пастой, конфеты «Грильяж Минский», батончик «Ореховый хит» и масса других сладостей. Также в комплекте мягкая игрушка — светло-коричневый медведь.