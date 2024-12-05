Власти Минска закупили более 55 тыс. социальных подарков к Новому году

Один такой подарок весит около полукилограмма. Примерно 10% в нем — это вафельные конфеты в шоколадной глазури, 20% — глазированные конфеты с помадными начинками и пралине; еще 20% — желейные и карамель, 15% — неглазированные пралине и помадки, 5% — тоффи с кремовой начинкой и так далее. Конфеты должны иметь срок годности минимум до 1 марта будущего года.