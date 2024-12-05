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Для некоторых омичей из-за пробок и ремонта моста появилось огромное преимущество

Неожиданное преимущество получили некоторые омичи, а именно жители городка Нефтяников на фоне крупных заторов и дорожного напряжения из-за ремонта моста у Телецентра.

Источник: SuperOmsk.ru

По наблюдениям «СуперОмска», в последние дни существенно сократились пробки в Нефтяниках, в частности, по проспекту Мира в районе ОмГТУ и СибАДИ в утренние часы.

Причина, вне всякого сомнения, кроется в текущем ремонте моста. Ранее транспортные потоки из Нефтяников и Левобережья встречались у Телецентра. Но теперь транспорт из микрорайонов Левого берега поступает на проспект Мира к Телецентру дозированно и медленно.

За сокращением числа конкурентов на дороге жители Советского округа движутся куда быстрей, и пробка от СибАДИ до Старозагородной рощи практически не скапливается. По подсчетам автомобилистов, теперь это расстояние можно преодолеть вдвое и даже втрое быстрей.

Впрочем, жителям Нефтяников, скорее всего, осталось недолго радоваться свободе на дорогах. Неожиданным преимуществом оказались недовольны некоторые омичи, живущие на Левом берегу, считающие, что «страдать должны все», а не только обитатели Левобережья. Они призвали мэрию иначе организовать движение. Сейчас власти Омска для борьбы с пробками планируют изменить схему проезда, так, со стороны Левого берега в направлении улицы Заозерной и проспекта Мира организовать две полосы с ширинами от 3,25 м до 3,7 м, в обратном направлении открыть одну полосу с шириной 3,7 м. Поясняется, мол, из Нефтяников на Левый берег едет меньше транспорта, чем с Левобережья на правый берег Иртыша.