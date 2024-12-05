Для некоторых омичей из-за пробок и ремонта моста появилось огромное преимущество

Впрочем, жителям Нефтяников, скорее всего, осталось недолго радоваться свободе на дорогах. Неожиданным преимуществом оказались недовольны некоторые омичи, живущие на Левом берегу, считающие, что «страдать должны все», а не только обитатели Левобережья. Они призвали мэрию иначе организовать движение. Сейчас власти Омска для борьбы с пробками планируют изменить схему проезда, так, со стороны Левого берега в направлении улицы Заозерной и проспекта Мира организовать две полосы с ширинами от 3,25 м до 3,7 м, в обратном направлении открыть одну полосу с шириной 3,7 м. Поясняется, мол, из Нефтяников на Левый берег едет меньше транспорта, чем с Левобережья на правый берег Иртыша.