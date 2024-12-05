Исторический паровоз привёз в Хабаровск Деда Мороза

5 декабря в Хабаровск на путь № 1 Железнодорожного вокзала прибыл Поезд Деда Мороза, прибывший из Южно-Сахалинска.
На этот раз состав возглавлял исторический паровоз Дальневосточной железной дороги, что стало приятным сюрпризом для горожан, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Гостям предложили праздничную анимационную программу, встречу с передвижной резиденцией Деда Мороза и кукольный театр. В программе участвуют Дед Мороз, Снегурочка и гномы, создавая веселую и комфортную атмосферу. Завершает праздник чаепитие с детьми.
Корреспондент «АиФ-Дальинформ» взял комментарий у волонтёра и у зрителя, встречавшего праздничный состав.
«Стать волонтёром я решил через сайт Добро.ру, где после регистрации присоединился к команде. Мне захотелось помочь детям и взрослым, а также поднять себе новогоднее настроение. Это действительно помогает!» — сказал волонтёр поезда.
«Поезд приезжает не первый год, и я всегда был в восторге, так как они поднимают настроение. К сожалению, из-за отсутствия билетов не удалось попасть внутрь поезда. В следующем году планирую обязательно попытаться войти, хотя билеты раскупают мгновенно. Но и без того очень интересно посмотреть на магазины — они заполнены различными привлекательными товарами», — поделилась хабаровчанка, встречавшая поезд.
Билеты были в продаже заранее. Поезд пробудет на станции до 18:00.