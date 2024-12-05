Исторический паровоз привёз в Хабаровск Деда Мороза

«Поезд приезжает не первый год, и я всегда был в восторге, так как они поднимают настроение. К сожалению, из-за отсутствия билетов не удалось попасть внутрь поезда. В следующем году планирую обязательно попытаться войти, хотя билеты раскупают мгновенно. Но и без того очень интересно посмотреть на магазины — они заполнены различными привлекательными товарами», — поделилась хабаровчанка, встречавшая поезд.