Хабаровский «Амур» уступил «Локомотиву» в напряжённом овертайме

Игра началась на высоких скоростях. Хозяева первыми открыли счёт благодаря точному броску Коротких, но «Локомотив» быстро восстановил равновесие усилиями Береглазова. Во втором периоде команды обменялись результативными атаками: за «Амур» отличились Гальченюк и Дубакин, а у гостей — Никулин и Шалунов. В третьем периоде зрители увидели равную борьбу, но без голов. Победную шайбу на 35-й секунде овертайма забросил Каюмов.
По статистике «Локомотив» превзошёл соперника в количестве бросков (65 против 42) и в створ (40 против 24), но «Амур» компенсировал это самоотверженной игрой, заблокировав 12 бросков. Вратарь Шаймарданов показал достойную игру, отразив множество опасных атак.
Как отметил главный тренер «тигров» Виктор Костючёнок, хабаровчане бились до конца, однако их подвела нерешительность в начале матча.
«Не понравилось то, как входили в игру. Где-то проспали, может, из-за того, что играли с лидером чемпионата, была скованность у ребят. Потом вкатились, и со второго периода совершенно другая игра была. Много накала, моментов у обеих команд», — подчеркнул наставник ХК «Амур».