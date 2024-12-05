Хабаровский «Амур» уступил «Локомотиву» в напряжённом овертайме

«Не понравилось то, как входили в игру. Где-то проспали, может, из-за того, что играли с лидером чемпионата, была скованность у ребят. Потом вкатились, и со второго периода совершенно другая игра была. Много накала, моментов у обеих команд», — подчеркнул наставник ХК «Амур».