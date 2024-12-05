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В Красноярском крае запретят склонять беременных к аборту

Аналогичные законы уже приняли в 14 регионах страны.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Сегодня, 5 декабря, депутаты Законодательного собрания Красноярского края в первом чтении приняли законопроект о запрете склонения женщин к аборту. В региональном парламенте сообщили, что аналогичные меры уже действуют в 14 субъектах Российской Федерации.

Перед голосованием о принятии законопроекта выступил прокурор Роман Тютюник. Он рассказал, что в крае на двух рожденных детей приходится один аборт. Как показал анализ данных консультирования женщин, среди причин — давление со стороны близких и работодателей.

— Рождение ребенка — это одна из главных ценностей, на защиту которой встает весь регион, чтобы огородить ее от неуместных уговоров, манипуляций и угроз со стороны третьих лиц при принятии решения о сохранении жизни маленького человека, — говорит прокурор.

Ранее мы писали, что решение проблемы жильцов дома по 2-й Огородной в Красноярске взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Прокуратура
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