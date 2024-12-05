В Красноярском крае запретят склонять беременных к аборту

— Рождение ребенка — это одна из главных ценностей, на защиту которой встает весь регион, чтобы огородить ее от неуместных уговоров, манипуляций и угроз со стороны третьих лиц при принятии решения о сохранении жизни маленького человека, — говорит прокурор.