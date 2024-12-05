Строительству ледовых городков в Омске может помешать погода

«Лёд на озере еще не застыл. При изменении погодных условий его начнут резать на этих выходных и на следующей неделе приступят к строительству ледовых скульптур. Но всё будет зависеть от температуры на улице», — рассказали порталу Om1.ru в пресс-службе мэрии Омска.