Строительству ледовых городков в Омске может помешать погода

В Омске на следующей неделе может начаться строительство ледовых скульптур. Напомним, согласно планам, в этом году на площадке Главной городской ёлки в Омской крепости должны появиться две горки и большая ледяная крепость, а на площади у цирка — ледяные фигуры и фотозоны.
Мэр Омска Сергей Шелест на прошлой неделе сообщил, что мастера уже приступили к заливке основания горки и ската в центре. Нарезать лёд и формировать городки планировалось в начале декабря. Однако погода пока не позволяет приступить к работам.
«Лёд на озере еще не застыл. При изменении погодных условий его начнут резать на этих выходных и на следующей неделе приступят к строительству ледовых скульптур. Но всё будет зависеть от температуры на улице», — рассказали порталу Om1.ru в пресс-службе мэрии Омска.
Добавим, что по прогнозам Обь-Иртышского УГМС резкое похолодание в Омской области наступит уже в эту субботу, 7 декабря. Ожидается, что температура воздуха ночью упадёт сразу до −14… −19 градусов. В воскресенье, 8 декабря, похолодает до −21. Днём будет от −11 до −16 градусов.