Омичи рассказали, сколько готовы потратить на празднование Нового года

Новый год уже не за горами, и многие местные жители определились с планами на праздничную ночь. По данным опроса, большинство предпочитают встречать праздник в узком кругу.
Так, 30% омичей накроют стол для 2−4 человек, 14% планируют собраться компанией из 5−10 человек. Около 3% отметят Новый год в большой компании из 11 и более человек, а 7% будут встречать праздник в одиночестве. Не собираются накрывать праздничный стол 28% омичей, а 17% ещё не определились с планами.
Женщины чаще планируют небольшие застолья (34% против 27% у мужчин). Мужчины же чаще заявляют, что не собираются праздновать (31% против 24% у женщин). Молодёжь до 35 лет чаще готовится отмечать Новый год в больших компаниях, тогда как с возрастом популярность камерных посиделок или праздника в одиночестве растёт.
Средние расходы омичей на новогодние продукты и напитки составят около 9000 рублей. Это ниже, чем по России в целом, где на праздничный ужин планируют потратить около 12 тысяч рублей.