Омичи рассказали, сколько готовы потратить на празднование Нового года

Так, 30% омичей накроют стол для 2−4 человек, 14% планируют собраться компанией из 5−10 человек. Около 3% отметят Новый год в большой компании из 11 и более человек, а 7% будут встречать праздник в одиночестве. Не собираются накрывать праздничный стол 28% омичей, а 17% ещё не определились с планами.