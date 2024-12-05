Как долго в Приморье продержится спокойная погода, рассказал Борис Кубай

Как рассказал руководитель Примгидромета Борис Кубай, сложившийся характер погоды не изменится как минимум в течение ближайших десяти дней. Это широтный (зональный) тип атмосферной циркуляции: с запада на восток регулярно движутся мелкомасштабные волны, которые приводят к незначительным колебаниям температуры и периодически вызывают небольшой снег.
В ближайшие 10 дней ночное выхолаживание будет сохраняться на севере края в диапазоне от −20…-25 °С до −30 °С, на юге от −8…-13 °С до −20 °С, во Владивостоке от −2 °С до −10…-12 °С.
Ближайший снегопад возможен завтра, в пятницу. Осадки начнутся ночью, интенсивность и площадь их распространения в течение дня будет уменьшаться по мере продвижения высотной ложбины, их вызывающей, на восток. Во Владивостоке снег тоже вероятен, но осадки будут небольшими и к утру уже закончатся. На большей территории Приморья усилится северо-западный ветер.
Минимальная температура в пятницу, 6 декабря, составит −11…-19 °С, на северо-востоке −20…-29 °С, во Владивостоке −7…-9 °С. Днём −3…-9 °С, в центральных районах −10…-16 °С, во Владивостоке −4…-7 °С.
Несмотря на похолодание, в Приморье ещё нет водоёмов с достаточно прочным льдом, выход и тем более выезд на лёд опасны для жизни!
Во Владивостоке с сегодняшнего дня действует официальный запрет выхода на лёд: до 12 января 2025 года в открытой части Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива; до 20 декабря 2024 года в Угловом заливе, в бухтах Песчаная и Мелководная полуострова Песчаный, в бухтах Новик (бухта Полонка) и Воевода острова Русский, в районе ж/д станций Санаторная и Океанская. За выход на лёд полагается штраф от 100 до 500 рублей, за выезд — от 1000 до 50 000 рублей. Выезд на лёд в Приморском крае запрещён всегда, исключение составляют места организованных ледовых переправ.