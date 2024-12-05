Как долго в Приморье продержится спокойная погода, рассказал Борис Кубай

Во Владивостоке с сегодняшнего дня действует официальный запрет выхода на лёд: до 12 января 2025 года в открытой части Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива; до 20 декабря 2024 года в Угловом заливе, в бухтах Песчаная и Мелководная полуострова Песчаный, в бухтах Новик (бухта Полонка) и Воевода острова Русский, в районе ж/д станций Санаторная и Океанская. За выход на лёд полагается штраф от 100 до 500 рублей, за выезд — от 1000 до 50 000 рублей. Выезд на лёд в Приморском крае запрещён всегда, исключение составляют места организованных ледовых переправ.