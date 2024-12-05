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Турналог введут в нескольких муниципальных образованиях Иркутского района в 2025

Налог составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Туристический налог введут в нескольких муниципальных образованиях Иркутского района с 1 января 2025. Как сообщили КП-Иркутск в администрации района, данное решение приняли на заседании Думы поселения 3 декабря 2024.

— Турналог составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, которые входят в реестр аккредитованных объектов, но не менее 100 рублей в сутки согласно изменениям в налоговом кодексе, — уточнили в пресс-службе администрации.

Данное нововведение коснется Листвянского, Большереченского, Голоустненского, Молодежного, Уриковского, Хомутовского, Ушаковского муниципального образования. Напомним, ранее туристический налог ввели в Усть-Илимске, а также в соседней Бурятии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, работа автобусного маршрута № 74 изменится в Иркутске с 9 декабря 2024. Ежедневно маршрут будут обслуживать четыре автобуса среднего и два автобуса большого класса.