Турналог введут в нескольких муниципальных образованиях Иркутского района в 2025

Туристический налог введут в нескольких муниципальных образованиях Иркутского района с 1 января 2025. Как сообщили КП-Иркутск в администрации района, данное решение приняли на заседании Думы поселения 3 декабря 2024.
— Турналог составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, которые входят в реестр аккредитованных объектов, но не менее 100 рублей в сутки согласно изменениям в налоговом кодексе, — уточнили в пресс-службе администрации.
Данное нововведение коснется Листвянского, Большереченского, Голоустненского, Молодежного, Уриковского, Хомутовского, Ушаковского муниципального образования. Напомним, ранее туристический налог ввели в Усть-Илимске, а также в соседней Бурятии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, работа автобусного маршрута № 74 изменится в Иркутске с 9 декабря 2024. Ежедневно маршрут будут обслуживать четыре автобуса среднего и два автобуса большого класса.