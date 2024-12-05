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Маршрутку Т-37 планируют отменить в Нижнем Новгороде в декабре

Маршрут Т-38 изменят.

Источник: Аргументы и факты

В декабре 2024 года в Нижнем Новгороде планируется отменить популярную маршрутку Т-37. Об этом сообщили представители Центра развития транспортных систем региона в соцсети.

Чтобы компенсировать отмену Т-37, с 27 декабря планируется изменить маршрут Т-138: перенести часть трассы с улицы Дьяконова на улицу Львовскую, а также с улицы Июльских дней на улицу Чкалова. При этом номер маршрута изменится на А-38, так как перевозки будут выполняться по регулируемым тарифам.

А с 1 января 2025 года сократится маршрут автобуса А-58 — он будет ходить только до Комсомольского шоссе.