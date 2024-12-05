Маршрутку Т-37 планируют отменить в Нижнем Новгороде в декабре

Чтобы компенсировать отмену Т-37, с 27 декабря планируется изменить маршрут Т-138: перенести часть трассы с улицы Дьяконова на улицу Львовскую, а также с улицы Июльских дней на улицу Чкалова. При этом номер маршрута изменится на А-38, так как перевозки будут выполняться по регулируемым тарифам.