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В Новосибирске раскрыли даты мощных магнитных бурь в декабре

Важно стараться сохранять спокойствие в эти дни.

Источник: ESA

По мнению учёных, в декабре 2024 года ожидается частое появление магнитных бурь, однако их влияние на Землю будет минимальным, с максимальной интенсивностью до четырёх баллов. Об этом сообщает Сиб.фм.

Даты возникновения магнитных возмущений и их возможные эффекты:

5—6 декабря — возможны головные боли и сонливость;

11—14 декабря — бури могут привести к бессоннице и ухудшению состояния у людей с хроническими заболеваниями;

17 декабря — вероятна раздражительность и головные боли;

22—23 декабря — возможны головокружения;

27—28 декабря — последняя вспышка месяца не окажет значительного воздействия, но может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

Несмотря на то, что влияние магнитных бурь на здоровье не доказано научно, некоторые люди отмечают такие изменения, поэтому специалисты рекомендуют следить за своим самочувствием в эти периоды. Укрепить здоровье помогут качественный сон, прогулки на воздухе и сбалансированное питание.

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