В Новосибирске раскрыли даты мощных магнитных бурь в декабре

Несмотря на то, что влияние магнитных бурь на здоровье не доказано научно, некоторые люди отмечают такие изменения, поэтому специалисты рекомендуют следить за своим самочувствием в эти периоды. Укрепить здоровье помогут качественный сон, прогулки на воздухе и сбалансированное питание.