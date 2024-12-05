В Новосибирске раскрыли даты мощных магнитных бурь в декабре

По мнению учёных, в декабре 2024 года ожидается частое появление магнитных бурь, однако их влияние на Землю будет минимальным, с максимальной интенсивностью до четырёх баллов. Об этом сообщает Сиб.фм.
Даты возникновения магнитных возмущений и их возможные эффекты:
17 декабря — вероятна раздражительность и головные боли;
Несмотря на то, что влияние магнитных бурь на здоровье не доказано научно, некоторые люди отмечают такие изменения, поэтому специалисты рекомендуют следить за своим самочувствием в эти периоды. Укрепить здоровье помогут качественный сон, прогулки на воздухе и сбалансированное питание.