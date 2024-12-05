Начало декабря стало самым тёплым за последние 15 лет в Пермском крае

Как рассказал эксперт Андрей Шихов, первая пятидневка декабря в 2024 году отметилась отклонением от нормы по температуре воздуха на 7−8 градусов. Такой результат стал в Пермском крае самым значительным за последние 15 лет. Согласно прогнозам, тёплая погода также сохранится и в третью пятидневку месяца.