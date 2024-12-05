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Начало декабря стало самым тёплым за последние 15 лет в Пермском крае

Похожее отклонение от нормы ожидается и в середине месяца.

Сейчас в Ричмонде: +5° 6 м/с 45% 751 мм рт. ст. +4°
Источник: Аргументы и факты

Начало декабря в Пермском крае стало самым тёплым за последние 15 лет, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления».

Как рассказал эксперт Андрей Шихов, первая пятидневка декабря в 2024 году отметилась отклонением от нормы по температуре воздуха на 7−8 градусов. Такой результат стал в Пермском крае самым значительным за последние 15 лет. Согласно прогнозам, тёплая погода также сохранится и в третью пятидневку месяца.

«После умеренного похолодания во второй половине текущей недели, пик которого приходится на воскресенье, в третьей пятидневке декабря с восстановлением зонального переноса воздушных масс вновь будет тепло — вплоть до слабых оттепелей в отдельные дни», — сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ.

Предполагается, что первая половина декабря окажется теплее нормы на 5 градусов. Уточняется, что рекордное отклонение 2008 года составляло 10 градусов.