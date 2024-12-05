Книжной полке прибыло: за чем идти на книжную ярмарку Non/fiction

— В экспертный совет вошли представители разных надзорных литературных органов, писателей и издателей. Было 21 обращение, в основном из Минцифры. И мы на этом совете рассматриваем те или иные издания. Давайте честно говорить, есть действительно паршивые книги. В такое сложное время найдутся проходимцы с обеих сторон. Мы не имеем права требовать изымать эти книги из магазинов, но если мы даем рекомендации, то они аккуратно оттуда уходят. Я очень не хочу, чтобы это стало тенденцией, потому что на ум сразу приходит Александр Грибоедов с его актуальнейшим произведением «Горе от ума» и словами Фамусова: «Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы да сжечь». Мы по этому пути точно не пойдем, но будем предельно внимательны к тому, что сегодня происходит, — рассказал глава РКС Сергей Степашин.