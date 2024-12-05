Книжной полке прибыло: за чем идти на книжную ярмарку Non/fiction

В Москве открывается ежегодная литературная ярмарка Non/fiction, одно из ключевых событий в литературной жизни и индустрии. В этом году оно проходит на фоне закрывающихся книжных магазинов в России, которые не выдерживают конкуренции с маркетплейсами. Онлайн-рознице проигрывает и сам Non/fiction, на ярмарке действуют скидки, но даже они не всегда могут перекрыть предложения в Сети. Не приезжают на ярмарку топовые иностранные авторы. Главный вызов, с которым столкнулся Non/fiction, — каким образом привлекать посетителей на ивент с платным входом. «Известия» составили свой список книг, за которыми точно стоит сходить на ярмарку, и попытались разобраться, как она решает свои проблемы.
Non/fiction восстанавливает международный статус.
Non/fiction проходит уже 26-й раз, статус международной ярмарки интеллектуальной литературы она несет с 1999 года. Ежегодно, до 2022 года, на Non/fiction выбиралась какая-то страна — почетный гость. После ухода из России крупных западных правообладателей, отъездом ряда популярных отечественных авторов и ростом себестоимости производства книг фестивали столкнулись с новыми вызовами. Например, в 2022 году на Non/fiction впервые не было иностранных участников. Но от своего международного статуса ярмарка все-таки не отказалась, а в 2023 года стала проходить еще и весной, то есть дважды в год.
Теперь акцент делается на отечественных авторах и их новинках, а также на азиатской литературе, которая продолжает показывать небывалый рост читательского интереса. Так, 8 декабря на Non/fiction обсудят успех корейской писательницы Хан Ган — лауреата Нобелевской премии по литературе этого года. Правда, обсуждать придется без Хан Ган. В этот же день Москву посетит китайская писательница Танься Гуйюань, автор нашумевшей книжной серии «Восхождение фениксов», по которой сняли не менее популярную одноименную дораму.
В дни 26-й Non/fiction пройдет большой Международный литературный форум, гостями которого станут представители 35 стран. Писатели, переводчики, ученые и издатели из Италии, Испании, Китая, Франции, Германии, Сербии, Греции, Турции, стран СНГ обсудят проблемы современной книжной индустрии. Впервые за долгое время на одной площадке соберутся люди литературы практически со всего света. А еще столицу вновь посетит Паоло Нори — итальянский автор и переводчик, благодаря которому на Апеннинском полуострове читают Достоевского, Пушкина, Ахматову, Хармса, Хлебникова и многих других. Его интервью «Известиям» можно почитать здесь.
Книги всё еще выгоднее покупать на маркетплейсах.
Мы уже неоднократно писали про главный бич современных книжных ярмарок, а именно про противостояние розницы и маркетплейсов. И по-прежнему констатируем, что большая тройка в лице «Красной площади», Московской международной книжной ярмарки и Non/fiction эту битву проигрывают. Несмотря на то что многие издательства на Non/fiction продают книги с широким выбором скидок — от 10 до 30%, всё равно выгоднее их купить онлайн. Non/fiction в этом случае тяжелее всех, поскольку дни зимней ярмарки обычно совпадают со стартом предновогодних скидок на маркетплейсах.
— Еще в 2022 году мы зафиксировали резкий рост себестоимости книг, порядка 25−30%. Цены увеличились на 10−15%. Рост цен стал рекордным как минимум за последние пять лет, — напомнил журналистам в преддверии ярмарки президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин. — К сожалению, книжные магазины у нас закрываются.
Входной билет на Non/fiction на один день сейчас стоит 450 рублей. Но возьмем прошлый год. Тогда на декабрьской Non/fiction «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер можно было купить за 800 рублей, в то время как на Ozon эту же печатную книгу предлагали за 500 рублей. Показательная разница, которая явно сохранится в этот раз. Теперь, впрочем, эту книгу на ярмарке вовсе не найти, поскольку ее реализация приостановлена с апреля 2024 года «из-за нарушения требований законодательства». Многие литературные холдоверы пропадают с полок после соответствующих рекомендаций экспертного совета, недавно созданного на базе Российского книжного союза.
— В экспертный совет вошли представители разных надзорных литературных органов, писателей и издателей. Было 21 обращение, в основном из Минцифры. И мы на этом совете рассматриваем те или иные издания. Давайте честно говорить, есть действительно паршивые книги. В такое сложное время найдутся проходимцы с обеих сторон. Мы не имеем права требовать изымать эти книги из магазинов, но если мы даем рекомендации, то они аккуратно оттуда уходят. Я очень не хочу, чтобы это стало тенденцией, потому что на ум сразу приходит Александр Грибоедов с его актуальнейшим произведением «Горе от ума» и словами Фамусова: «Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы да сжечь». Мы по этому пути точно не пойдем, но будем предельно внимательны к тому, что сегодня происходит, — рассказал глава РКС Сергей Степашин.
За чем же идти на ярмарку.
За впечатлениями, за знакомствами и за действительно интеллектуальной культурной программой для читателей всех возрастов. Да, книги растут в цене, а маркетплейсы коварно заманивают сезонными скидками, но ничто не сравнится с ощущением, когда держишь в руках издание, полученное с пылу с жару. Особенно если оно еще и подписано любимым писателем вроде Евгения Водолазкина или переводчиком вроде Анастасии Завозовой, лекции которых вы только что прослушали в одной из стеклянных комнаток на Non/fiction. Саму Анастасию часто можно встретить на стенде издательства «Дом историй», главным редактором которого она также работает. Так просто пообщаться с переводчиком на русский язык романов Донны Тартт и Ханьи Янагихары в каком-то смысле бесценно.
Помимо этого на Non/fiction собраны лучшие издательства и книжные магазины со всей России: от гигантов вроде «Эксмо-АСТ» до петербургского «Желтого двора» и совсем крохотных издателей, для которых каждая книга — жемчужина, событие целого года. Специально для своих читателей «Известия» собрали небольшой список образцов иностранной литературы, к которым обязательно стоит присмотреться на Non/fiction.
Роберт Сапольски.
«Все решено: жизнь без свободы воли».
Новая книга от известного нейробиолога, автора бестселлера «Биология добра и зла», объясняющего человеческое поведение с помощью науки. На этот раз Сапольски исследует природу принятия решений и оспаривает существование природы воли.
Энцу Инагаки Сугимото.
«Дочь самурая».
Дочь высокопоставленного самурая отправляется за океан, чтобы выйти замуж за торговца из Огайо. Автобиографический роман был опубликован еще в 1925 году. На глазах писательницы Япония прощалась со своим феодальным прошлым и вставала на путь модернизации, начавшегося с реставрацией Мэйдзи.
Клэр Кода.
«Женщина, голод».
Поэтический и меланхоличный роман взросления о девушке-вампире и лучшая книга 2022 года по версии Harper’s Bazaar, Daily Mail, Glamour и Thrillist.
Бритни Спирс.
«Бритни Спирс: The Woman in Me».
Название книги и ее автора говорят само за себя. Ставшие скандальными откровенные мемуары поп-иконы 2000-х сконцентрированы не на минутах славы, а на драматической части жизни Бритни Спирс. Здесь и об отношениях с Джастином Тимберлейком, и о давлении, с которым она сталкивалась как восходящая звезда, и о своем непростом материнстве, и также об опеке своего отца.
Тэнло Вэйчжи.
«Светлый пепел луны».
Китайская фэнтези-новелла, которая не столько стала бестселлером на родине, но также легла в основу одноименного популярного сериала. Фанатам «Благословения небожителей» и «Синего шепота» обязательно к прочтению.
Салман Рушди.
«Нож».
Еще один автобиографический роман, в котором лауреат Букеровской премии впервые рассказывает о реальном покушении на него в 2022 году. Во время лекции в американском городе Чатокуа о том, как может быть опасна жизнь писателя, на Рушди напал человек и несколько раз ударил его ножом. Нападавший был задержан, а самого писателя экстренно доставили в больницу.
«Фотогения».
Луи Деллюк.
Новое издание одной из главных книг в киноведении. В 1920 году критик и один из отцов теории кино Луи Деллюк заложил в своем труде основы фотогенической концепции. В 1924 году ее впервые перевели на русский язык, а 100 лет спустя издательство «Клаудберри» представляет более полный и точный перевод «Фотогении», снабженный большим количеством иллюстраций и обширным научным комментарием.
Юкио Мисима.
«Девушка из хорошей семьи».
Роман классика японской литературы, публикующийся на русском языке впервые. Одновременно сатира на японскую интеллигенцию и исследование того, как меняется женщина в браке.