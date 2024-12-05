Уединенный уголок: как появился главный музей России

Внуки Екатерины Великой продолжили ее начинание. Во времена Александра I директор парижского Лувра Доминик Виван-Денон способствовал тому, что эрмитажную коллекцию пополнила картина Караваджо «Юноша с лентой». Александр I обогатил коллекцию и таким шедевром, как камея Гонзага. Ее создал в III веке до н.э. мастер из Александрии — это парадный портрет египетских царей, брата и сестры. Впервые эту камею описали в перечне собрания герцогов Гонзага — отсюда и ее название. Потом этим шедевром завладел Наполеон — и подарил камею Жозефине Богарне. В 1814 году, в Париже, Александр I нанес визит любимой женщине Наполеона и гарантировал ей безопасность. В благодарность она подарила камею русскому царю.