Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Феодосии проходят военные учения со стрельбой

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг проходят тренировки военных со стрельбой. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 5 декабря, с 10 до 13 часов будут проводиться учебные стрельбы. Резервное время — с 19 до 21 часа», — написал он в Telegram-канале.

Он призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее антитеррористические учения со стрельбой и эвакуацией населения прошли в Ялте. В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее. Высокий («желтый») уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.

учения