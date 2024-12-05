В Феодосии проходят военные учения со стрельбой

«Сегодня, 5 декабря, с 10 до 13 часов будут проводиться учебные стрельбы. Резервное время — с 19 до 21 часа», — написал он в Telegram-канале.
Он призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Ранее антитеррористические учения со стрельбой и эвакуацией населения прошли в Ялте. В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее. Высокий («желтый») уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.