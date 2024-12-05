Футболист Антон Бобер заявил, что «Крылья Советов» могут обыграть ФК «Ростов»

Экс-футболист ФК «Крылья Советов» Антон Бобер поделился с «РБ Спорт» ожиданиями перед матчем 18-го тура РПЛ между самарской командой и ФК «Ростов».
— Самарская команда обрела уверенность не после победы над «Зенитом», а после матча с «Ахматом», когда прервала неудачную серию. Усилия вылились в результат и придали эмоции, позволяющие двигаться дальше. Уверен, «Крылья Советов» имеют шансы обыграть «Ростов», — сказал Антон Бобер.
Напомним, встреча состоится 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Футболисты сразятся на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.
Добавим, по итогам 17 туров РПЛ самарцы с 18 очками занимают десятое место в турнирной таблице. Ростовчане с 23 баллами находятся на седьмой строке рейтинга.