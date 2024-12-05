Футболист Антон Бобер заявил, что «Крылья Советов» могут обыграть ФК «Ростов»

— Самарская команда обрела уверенность не после победы над «Зенитом», а после матча с «Ахматом», когда прервала неудачную серию. Усилия вылились в результат и придали эмоции, позволяющие двигаться дальше. Уверен, «Крылья Советов» имеют шансы обыграть «Ростов», — сказал Антон Бобер.