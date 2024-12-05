Разработан бескорпусный фотодиод для датчиков, роботов и медоборудования

Бескорпусные фотодиоды — основные элементы помехозащищенных измерительных систем питания, в которых вместо проводов используется оптоволокно, а энергию переносит световой поток, а не электричество. Такие фотодиоды необходимы для современных энергонасыщенных технологических процессов, они могут применяться в роботизированных устройствах и датчиках в опасных средах, в медицинском оборудовании и интеллектуальных имплантатах, при мониторинге высоковольтных линий и пассивных оптических сетей, пояснили в вузе. Разработка ученых самарского политеха ориентирована на организацию местного производства фотодиодов, стоимость которых окажется ниже зарубежных вариантов, что расширит возможности их применения в промышленности.