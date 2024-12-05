Разработан бескорпусный фотодиод для датчиков, роботов и медоборудования

САМАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Самарского государственного технического университета (СамГТУ) разработали прототип бескорпусного фотодиода, который может применяться в различных устройствах от датчиков до роботов и специализированного оборудования. В России ранее аналогичные фотодиоды не выпускали, проект получил грантовую поддержку, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Фотодиод — приемник оптического излучения, который преобразует попавший на его фоточувствительную область свет в электрический заряд. Зарубежные такие приемники стоят достаточно дорого. Научный коллектив под руководством заместителя заведующего кафедрой “Электроснабжение промышленных предприятий” Сызранского филиала Политеха Артема Земцова разработал прототип отечественного фотодиода без корпуса», — говорится в сообщении. Разработка не имеет аналогов в России, новый приемник будет обладать КПД более 50%, добавили в вузе.
Бескорпусные фотодиоды — основные элементы помехозащищенных измерительных систем питания, в которых вместо проводов используется оптоволокно, а энергию переносит световой поток, а не электричество. Такие фотодиоды необходимы для современных энергонасыщенных технологических процессов, они могут применяться в роботизированных устройствах и датчиках в опасных средах, в медицинском оборудовании и интеллектуальных имплантатах, при мониторинге высоковольтных линий и пассивных оптических сетей, пояснили в вузе. Разработка ученых самарского политеха ориентирована на организацию местного производства фотодиодов, стоимость которых окажется ниже зарубежных вариантов, что расширит возможности их применения в промышленности.
Команда ученых политеха — разработчиков проекта победила в конкурсе студенческих инновационных проектов, организованном инновационным фондом Самарской области. Проект получил грантовую поддержку в размере более 2 млн рублей.