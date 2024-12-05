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Мэр Омска перенес вторую операцию на ноге

Градоначальника перевели из реанимации в палату.

Источник: Комсомольская правда

Мэру Омска Сергею Шелесту провели вторую операцию на тазобедренном суставе, сообщили в пресс-службе администрации города.

Операцию проводили врачи Клинического медико-хирургического центра. Как пояснили в администрации Омска, хирургическое вмешательство потребовалось по медицинским показаниям — Сергей Шелест чувствовал боль в правой ноге, в том числе при ходьбе.

Сейчас главу города уже перевели из реанимации в палату. Обязанности мэра сейчас исполняет первый замдиректора департамента городского хозяйства Евгений Фомин.