Реставрация храма Александра Невского на Военном кладбище завершится в 2025 году. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил глава администрации Советского района Сергей Хильман.
По его словам, в 2025 году намерены закончить реставрационные работы в храме Александра Невского в рамках проектно-сметной документации, которая была разработана и прошла государственную экспертизу.
Хильман сказал, что возникали некоторые сложности в момент реставрации. Речь идет про очистку кирпичной кладки, которая имеет историческую ценность. Он пояснил, что работы контролировались научным руководителем от Министерства культуры.
— Многое приходилось изменять в процессе — проект отдавали на корректировку несколько раз. Сегодня из-за погодных условий действуют ограничения на выполнение некоторых видов работ, — обратил внимание глава администрации Советского района.
Он акцентировал внимание на том, что есть особые требования к реставрации объектов, которые представляют историко-культурную ценность, добавив, что все работы запланировано завершить в 2025 году.
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