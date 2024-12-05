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Реставрация храма Александра Невского на Военном кладбище завершится в 2025

Власти назвали сроки завершения реставрации храма Александра Невского в центре Минска.

Источник: Комсомольская правда

Реставрация храма Александра Невского на Военном кладбище завершится в 2025 году. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил глава администрации Советского района Сергей Хильман.

По его словам, в 2025 году намерены закончить реставрационные работы в храме Александра Невского в рамках проектно-сметной документации, которая была разработана и прошла государственную экспертизу.

Хильман сказал, что возникали некоторые сложности в момент реставрации. Речь идет про очистку кирпичной кладки, которая имеет историческую ценность. Он пояснил, что работы контролировались научным руководителем от Министерства культуры.

— Многое приходилось изменять в процессе — проект отдавали на корректировку несколько раз. Сегодня из-за погодных условий действуют ограничения на выполнение некоторых видов работ, — обратил внимание глава администрации Советского района.

Он акцентировал внимание на том, что есть особые требования к реставрации объектов, которые представляют историко-культурную ценность, добавив, что все работы запланировано завершить в 2025 году.

Кстати, детский сад, школа и 15 домов строятся в ЖК «Северный берег» в Минске.

Тем временем ЮНЕСКО признало искусство белорусской вытинанки культурным наследием.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром культуры актера и депутата Руслана Чернецкого.