115 лет назад произошла одна из самых нелепых дуэлей в истории России

Конфликт случился в Таврическом дворце, где заседала Дума, во время прений вокруг законопроекта о сыскной полиции. Адвокат и еврей Пергамент раскритиковал документ — в ответ лидер правой «черносотенной» фракции, курский дворянин Николай Марков Второй (в Думе уже был один Марков) произнес издевательскую речь, подловив Пергамента на передергиваниях. Тогда Пергамент обвинил Маркова в работе на сыскное отделение. Хотя унизительного в этих словах ничего не было (ведь полиция служит народу и государю, как отмечал сам Марков), реплика Пергамента была оскорбительна по форме. Извинений черносотенец не получил и вызвал Пергамента стреляться.