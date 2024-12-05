«Ухмыльнулся, а затем бросился бежать»: сибирячка помогла 9-летней школьнице скрыться от незнакомца

— А лица ты не видела?
— Нет, я просто светила себе дорогу…
— И он побежал за тобой?
— Да…
9-летняя девочка рыдает в машине незнакомой женщины и судорожно рассказывает ей историю, в которой она оказалась еще несколько минут назад. Аня (имя изменено — прим. Редакции) возвращалась домой после уроков со второй смены. На улице уже было изрядно темно, к тому же ее маршрут пролегал через темный проулок, который плохо освещен. Встретить ребенка родители в тот вечер не могли, поэтому ей пришлось возвращаться в одиночку. Неожиданно школьница заметила мужчину, который, как ей показалось, начал преследовал ее… От страха Аня закричала и начала звать на помощь. Благо, рядом с ней оказалась неравнодушная сибирячка, которая пришла ей на выручку и успокоила ее. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Кричала из темноты: «Помогите!».
Все произошло вечером, 2 декабря. Жительница Ангарска Яна Попова приехала в танцевальную студию. Припарковала машину и уже собралась идти на занятие, как неожиданно услышала крик.
— На часах было около 17:50. Парковка возле здания танцевальной студии была освещена, а дальше, в сторону школы, где находится небольшой проулок, полная тьма. Там нет ни одного фонаря. Прислушалась, а оттуда кричат: «Помогите!».
Сибирячка крикнула в темноту: «Что случилось?». В ответ Яна вновь услышала просьбы о помощи. Из темноты показалась девочка.
— Я крикнула ей: «Иди сюда!». Она прибежала к парковке с включенным на телефоне фонариком. Плакала, ее трясло от страха. Я спросила: «Что случилось?». В ответ она сообщила, что за ней бежал незнакомый мужчина…
Девочка начала сумбурно рассказывать о случившемся. Сибирячка, пытаясь успокоить школьницу, предложила сесть в ее автомобиль.
— Я узнала, как ее зовут, и что ей 9 лет. Она направлялась домой после уроков из соседней школы, девочка учится со второй смены. Шла и светила себе на дорогу фонариком от телефона, чтобы не упасть на гололеде.
Из слов Ани, Яна поняла, что девочка заметила мужчину в темной куртке. В какой-то момент незнакомец пошел за девочкой. На улице в том районе практически не было людей.
— Аня рассказала, что обернулась несколько раз и пошла быстрее. Мужчина тоже ускорил шаг. Она посветила фонариком в его сторону и, как она выразилась, он то ли усмехнулся, то ли ухмыльнулся. Будто ему стало смешно, что она от него убегает. В какой-то момент, по словам девочки, он будто уже несся за ней со всех ног.
Неизвестно, чем могло все это закончиться, если бы школьница не выбежала на парковку и не встретилась с Яной. Сама женщина в темноте никого не разглядела.
Рассказала о случившемся в соцсетях.
Яна спросила у школьницы, где она живет, и предложила довезти до дома. Но так как девочка была сильно напугана и плакала, она не смогла назвать точный адрес. Яна поняла, что Аня живет в одном из домов того же района.
— Ехали, можно сказать, наугад. Когда нашли дом, девочка попросила проводить ее до подъезда. С мамой девочки я не общалась. Думаю, что она сама рассказала ей о случившемся, — рассказывает Яна. — На обратном пути в студию я не смогла сдержать слез. На меня нахлынули эмоции. Рассказала обо всем в своих соцсетях.
Яна получила большой отклик от подписчиков. Кто-то вспомнил ситуацию, как в начале ноября этого года в городе разыскивали мужчину, который испугал 12-летнюю школьницу, забежав за ней в подъезд.
— Я обратилась к подписчикам-родителям, чтобы они по возможности встречали детей после занятий!
Как сообщил КП-Иркутск собственный источник, обращений от родителей ребенка о похожем случае в правоохранительные органы не поступало.