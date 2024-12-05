«Ухмыльнулся, а затем бросился бежать»: сибирячка помогла 9-летней школьнице скрыться от незнакомца

9-летняя девочка рыдает в машине незнакомой женщины и судорожно рассказывает ей историю, в которой она оказалась еще несколько минут назад. Аня (имя изменено — прим. Редакции) возвращалась домой после уроков со второй смены. На улице уже было изрядно темно, к тому же ее маршрут пролегал через темный проулок, который плохо освещен. Встретить ребенка родители в тот вечер не могли, поэтому ей пришлось возвращаться в одиночку. Неожиданно школьница заметила мужчину, который, как ей показалось, начал преследовал ее… От страха Аня закричала и начала звать на помощь. Благо, рядом с ней оказалась неравнодушная сибирячка, которая пришла ей на выручку и успокоила ее. Подробности — в материале КП-Иркутск.