Чиновникам омской мэрии запретили ярко самовыражаться

В минувший вторник омская мэрия внесла изменения в «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих». Ознакомиться со всеми изменениями можно на сайте городской администрации.
Исходя из текста документа, можно сделать вывод, что изменения нацелены на то, чтобы госслужащий своим внешним видом вызывал уважительное отношение граждан к омской мэрии.
«Одежда муниципального служащего должна соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность», — говорится в обновленном кодексе.
Теперь же чиновникам при исполнении их обязанностей рекомендуется:
— не носить спортивную или пляжную обувь;
— отказаться от вызывающей одежды или аксессуаров;
— в одежде следует отдавать предпочтение классическим фасонам, а также сдержанным цветам.
Помимо этого, на работе муниципальным работникам рекомендуют отказаться от парфюма со слишком выраженным запахом и яркой косметики.