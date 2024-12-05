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Перекрёсток бульвара Архитекторов и Крупской в Омске откроют частично

Движение будет возобновлено до конца текущей недели.

Источник: Om1 Омск

В Омске к концу недели планируется возобновить движение на перекрёстке бульвара Архитекторов и улицы Крупской. Но лишь частично.

«Для транспорта будет доступен проезд в одностороннем режиме по схеме: ул. Крупской при движении от ул. Дмитриева — правый поворот на участок бульвара Архитектора — правый съезд на ул. Крупской в сторону метромоста», — рассказали порталу Om1.ru в пресс-службе мэрии Омска.

Ранее сообщалось, что в мэрии поставили задачу подрядчику открыть рабочее движение на перекрёстке к концу ноября. Однако в начале декабря проезд для транспорта всё ещё недоступен. В городской администрации пояснили, что для организации движения подрядчику необходимо выставить ряд технических средств, предусмотренных проектом.

Частичное движение на перекрёстке планируется открыть до конца текущей недели.