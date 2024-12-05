Перекрёсток бульвара Архитекторов и Крупской в Омске откроют частично

Ранее сообщалось, что в мэрии поставили задачу подрядчику открыть рабочее движение на перекрёстке к концу ноября. Однако в начале декабря проезд для транспорта всё ещё недоступен. В городской администрации пояснили, что для организации движения подрядчику необходимо выставить ряд технических средств, предусмотренных проектом.