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КГК решил вопрос с вместимостью ряда минских автобусов в «час пик»

КГК назвал жалобы жителей Минска в отношении общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

КГК решил вопрос с вместимостью ряда минских автобусов в «час пик». Подробности озвучили в пресс-службе Комитета государственного контроля.

В сообщении сказано, что во время работы горячей линии по вопросам, касавшимся регулярных перевозок пассажиров в Минске и области, поступило примерно 180 звонков. Звонки принимались в сентябре 2024 года.

В ведомстве обратили внимание на то, что обращения касались вместимости автобусов в «часы пик». Также минчане обращались по вопросам транспортного облуживания густонаселенных районов, выдачи водителями маршруток проездных билетов.

«Все поступившие обращения были рассмотрены», — уточнили в сообщении.

В КГК заметили, что в микрорайонах «Лебяжий» и «Уручье» было принято решение увеличить количество транспорта на маршруте автобуса № 73. Кроме того, пересмотрели частоту рейсов, изменили расписание движения автобусов № 15, 15Д, 76э.

«На минских автобусных маршрутах № 15 и № 169 появился транспорт большей вместимости», — рассказали в ведомстве.

Тем временем весь пассажирский транспорт будет обновлен в Беларуси.

Ранее милиция сказала белорусам о новом мошенничестве в мессенджерах: «Под видом членов семьи или друзей рассылают сообщения с открытками».

Также мы писали, что Минтруда Беларуси сказал про уплату взноса в ФСЗН для разных категорий работников: «1% налога на будущую пенсию с наемного работника, 29% — с ремесленника и адвоката».