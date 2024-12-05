КГК решил вопрос с вместимостью ряда минских автобусов в «час пик». Подробности озвучили в пресс-службе Комитета государственного контроля.
В сообщении сказано, что во время работы горячей линии по вопросам, касавшимся регулярных перевозок пассажиров в Минске и области, поступило примерно 180 звонков. Звонки принимались в сентябре 2024 года.
В ведомстве обратили внимание на то, что обращения касались вместимости автобусов в «часы пик». Также минчане обращались по вопросам транспортного облуживания густонаселенных районов, выдачи водителями маршруток проездных билетов.
«Все поступившие обращения были рассмотрены», — уточнили в сообщении.
В КГК заметили, что в микрорайонах «Лебяжий» и «Уручье» было принято решение увеличить количество транспорта на маршруте автобуса № 73. Кроме того, пересмотрели частоту рейсов, изменили расписание движения автобусов № 15, 15Д, 76э.
«На минских автобусных маршрутах № 15 и № 169 появился транспорт большей вместимости», — рассказали в ведомстве.
Тем временем весь пассажирский транспорт будет обновлен в Беларуси.
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