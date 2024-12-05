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Школы в Балтийске и Приморске отремонтируют

На работы выделены деньги из федерального, регионального и местного бюджетов.

Школу № 4 в Балтийске отремонтируют в 2025 году. В планах провести капитальный ремонт основных строительных конструкций, кровли и фасада, помещений второго этажа и столовой.

Как сообщает администрация муниципалитета, еще до начала строительных работ предстоит актуализировать сметы и подготовить всю необходимую документацию для определения начальной максимальной цены контракта.

Реконструируют и школьный стадион. На все выделены деньги из федерального, регионального и местного бюджетов.

В 2026—2027 годах панируют отремонтировать школу № 8 в Приморске.

образование