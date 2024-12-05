Начался поиск перевозчика для авиарейсов из Перми в Минск

Поиск авиаперевозчика для проведения авиарейсов из Перми в Минск начался, сообщает Министерство транспорта региона.
Как сообщили в ведомстве утром 5 декабря, в Пермском крае начался отбор компаний, которые будут совершать регулярные международные рейсы из Перми в столицу республики Беларусь и обратно. По данным минтранса, начать их планируют в 2025 году.
«Этот маршрут предоставляет жителям нашего региона доступное и удобное транспортное сообщение с Минском, что особенно важно для тех, кто путешествует с деловыми или личными целями», — рассказали в краевом министерстве транспорта.
За год из столицы Прикамья планируют совершить 60 парных рейсов в Минск. Как отмечает ведомство, новое авиасообщение сможет улучшить логистику и создать предпосылки для сотрудничества.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермский аэропорт «Большое Савино» перешёл на зимний режим работы. В это время пермяки смогут отправиться на самолёте как в пределах РФ, так и в страны СНГ и дальнего зарубежья.