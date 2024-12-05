В Челябинской области резко похолодает: по ночам будет минус 18−22

В пятницу при переменной облачности только ночью и местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 8−13, в горах и низинах — до 18, завтра днем — 4−9 ниже нуля.