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В Челябинской области резко похолодает: по ночам будет минус 18−22

В Челябинской области с 6 декабря резко похолодает — по ночам будет минус 18−22 градуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +6° 7 м/с 45% 750 мм рт. ст. +4°

В пятницу при переменной облачности только ночью и местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 8−13, в горах и низинах — до 18, завтра днем — 4−9 ниже нуля.

В субботу также при переменной облачности преимущественно без осадков. Температура воздуха 7 декабря ночью минус 10−15, в горах и низинах — до 20, днем — минус 5−10. Ветер северо-западный 4−9 м/с, кое-где порывы до 14 м/с.

В воскресенье характеристика погоды существенно не изменится, 8 декабря ночью минус 12−17, в горах и низинах — до 22, днем — минус 5−10.