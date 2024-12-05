Популярную сушеную рыбу из России запретили продавать в Беларуси

Говорится, что под запретом оказался линь сушеный неразделанный, производителем которого является компания «Рио-Фиш» (Астрахань, Россия). Уточняется, что в результате проведенной проверки выяснилось, что массовая доля влаги в сушеном продукте оказалась 34,8% при норме не более 20%. В ведомстве пояснили, что изготовитель умышленно придал внешний вид, отдельные свойства продукции. Однако «она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается». Указанную сушеную рыбу запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 4 декабря 2024 года.