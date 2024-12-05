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Популярную сушеную рыбу из России запретили продавать в Беларуси

Госстандарт Беларуси запретил продавать популярную российскую сушеную рыбу.

Источник: Комсомольская правда

Популярную сушеную рыбу из России запретили продавать в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Говорится, что под запретом оказался линь сушеный неразделанный, производителем которого является компания «Рио-Фиш» (Астрахань, Россия). Уточняется, что в результате проведенной проверки выяснилось, что массовая доля влаги в сушеном продукте оказалась 34,8% при норме не более 20%. В ведомстве пояснили, что изготовитель умышленно придал внешний вид, отдельные свойства продукции. Однако «она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается». Указанную сушеную рыбу запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 4 декабря 2024 года.

Ранее популярную российскую томатную пасту запретили продавать в Беларуси.

Тем временем Госстандарт Беларуси запретил продавать популярное российское мороженое.

Мы писали, что милиция сказала белорусам о новом мошенничестве в мессенджерах: «Под видом членов семьи или друзей рассылают сообщения с открытками».