В Алматы откроются новые транспортные развязки

На сегодня произведено устройство асфальтобетонного покрытия всех съездов, возведен один надземный пешеходный переход, ведутся работы по переустройству канализационных и контактных сетей. Кроме того, завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия тоннелей «Западный» и «Восточный» по проспекту Сейфуллина.