В Алматы откроются новые транспортные развязки

Так, в 2025 году запланировано завершение строительства транспортной развязки на пересечении пр. Сейфуллина — ул. Жансугурова и пробивок улицы Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара, а также проспекта Абая до границы города.
Уже в июле следующего года завершится пробивка улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара общей протяженностью 3,2 км. Благодаря этому ожидается снижение транспортной нагрузки на 40% с улицы Момышулы.
Также в мае будет введена в эксплуатацию пробивка проспекта Абая от улицы Б. Момышулы до границы города. Общая протяженность пробивки составит 5,3 км с шестиполосной дорогой, велодорожками и тротуарами по обеим сторонам.
В июне планируется полностью завершить строительство с благоустройством прилегающей территории транспортной развязки на пересечении улицы Жансугурова и проспекта Сейфуллина.
Проект предполагает строительство 2 тоннелей общей протяжённостью 690 метров для обеспечения бесперебойного движения транспорта по проспекту Сейфуллина. Проезд транспортных средств по улице Жансугурова будет осуществляться на уровне земли. Также предусмотрено 4 надземных пешеходных перехода, тротуары и озеленение.
На сегодня произведено устройство асфальтобетонного покрытия всех съездов, возведен один надземный пешеходный переход, ведутся работы по переустройству канализационных и контактных сетей. Кроме того, завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия тоннелей «Западный» и «Восточный» по проспекту Сейфуллина.
Следует отметить, что после ввода развязки в эксплуатацию ожидается, что пропускная способность по ул. Жансугурова увеличится на 15%, по пр. Сейфуллина — на 20%.