Сергей Кравчук: мы хотим создать для хабаровчан новогоднюю атмосферу

Город порадует хабаровчан новогодними витринами, уличными ёлками, ледовыми фигурами, флагами с новогодней тематикой. Вечерний Хабаровск осветят праздничная иллюминация, световые установки, иллюминированные деревья.
«Новый год и новогоднее оформление — это то, что может поднять жителям города настроение. Мы над этим работаем: украшаем улицы, общественные пространства, готовим для хабаровчан новые интересные решения новогоднего убранства города. Но главным украшением города станет новогодняя ёлка в парке “Динамо” высотой 23 метра», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Тринадцать новогодних городков построят во всех районах города. В Железнодорожном районе они расположатся на площадке школы № 23 и на территории ДК железнодорожников. В Индустриальном районе — в парке имени Гагарина, на территории ДК «Русь» и центра работы с населением «Единство». В Кировском районе городок установят в ДК Хабаровского НПЗ. А в Краснофлотском — в культурно-развлекательном центре «Хабаровск» и парке «Северный».
В Центральном районе новогодние городки возведут на площадях имени Ленина и Блюхера, у ТЦ «Экодом». Впервые в этом году появится городок на Амурском бульваре — в районе центрального рынка.
Парк «Динамо» украсят в тематике сказочного леса. Посетителей у входа традиционно будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Будет установлена фигура Гулливера, впервые подсвеченная гибким неоном. Рядом установят фотозону. Не обойдётся и без ледовых композиций, горок и лабиринтов.
Завершится строительство всех городков 25 декабря, приёмка состоится на следующий день.