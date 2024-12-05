Сергей Кравчук: мы хотим создать для хабаровчан новогоднюю атмосферу

Тринадцать новогодних городков построят во всех районах города. В Железнодорожном районе они расположатся на площадке школы № 23 и на территории ДК железнодорожников. В Индустриальном районе — в парке имени Гагарина, на территории ДК «Русь» и центра работы с населением «Единство». В Кировском районе городок установят в ДК Хабаровского НПЗ. А в Краснофлотском — в культурно-развлекательном центре «Хабаровск» и парке «Северный».