Сложности при ремонте домов-памятников объяснили в Ростовской области

В Ростовской области провели круглый стол, посвященный вопросам упрощения избыточных процедур перед ремонтом домов-памятников. Ситуацию обсудили донские парламентарии вместе с представителями «Ростовского областного общественно полезного фонда содействия капитальному ремонту».
Сейчас на объектах культурного наследия (ОКН) могут проводить консервацию, ремонт или реставрацию. Наиболее востребованы работы по сохранению построек. При этом любые действия могут выполнять только подрядчики, имеющие специальную лицензию.
Кроме того, перед работами нужно сначала получить задание от комитета по охране ОКН, разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ, а затем следует подготовить проект, который должен пройти историко-культурную экспертизу.
— У каждого этапа свои сроки. Сложная система привела к тому, что у нас стали конфликтовать два закона: закон об ОКН и закон о капитальном ремонте МКД, ведь объекты культурного наследия в большинстве случаев являются многоквартирными домами, — отметила заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по образованию Светлана Мананкина.
В частности, сложности появляются еще на этапе получения задания от органа охраны ОКН.
— В многоквартирных домах, которые являются ОКН, жильцы зачастую не активны в сохранении своего имущества. Нельзя провести капремонт в таких МКД, потому что не можем получить задание с обязательной подписью представителя собственника, — пояснила врио директора НКО «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» Дарья Шереметьева.
По всем озвученным вопросам теперь планируют провести дополнительную работу.
— Упрощение требований, однозначно, требуется. Упрощение не самого ремонта, а процедур, которые предшествуют и сопровождают его. Очень часто такие процедуры избыточны, — сказала Светлана Мананкина.