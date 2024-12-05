Сложности при ремонте домов-памятников объяснили в Ростовской области

— У каждого этапа свои сроки. Сложная система привела к тому, что у нас стали конфликтовать два закона: закон об ОКН и закон о капитальном ремонте МКД, ведь объекты культурного наследия в большинстве случаев являются многоквартирными домами, — отметила заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по образованию Светлана Мананкина.