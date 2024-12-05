Автобусный маршрут № 26 изменится в Воронеже с 9 декабря

С понедельника, 9 декабря, в Воронеже изменится муниципальный автобусный маршрут № 26 «Больница № 8 — Химоптторг». Транспорт будет следовать до микрорайона Электроника. Об этом предупредил Единый оператор городских пассажирских перевозок в среду, 4 декабря. Корректировки будут действовать до 9 марта 2025 года.
Движение по маршруту направят от остановки «Больница № 8» (Ростовская, 90) по дороге на больницу № 8, улицам Корольковой, Ростовской, Новосибирской, через остановку «Завод ГОО», по улицам Новосибирской, Ростовской, Менделеева, Лебедева, Ленинскому проспекту, улице Героев Стратосферы, Вогрэсовскому мосту, улицам 20-летия Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, Северному мосту, улице Остужева, Ленинскому проспекту, улицам Землячки, Минской до остановки «Микрорайон Электроника».
В обратном направлении автобусы поедут по улицам Минской, Остужева, Северному мосту, улице Ленина, проспекту Революции, улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Вогрэсовскому мосту, улицам Лебедева, Менделеева, Ростовской, Новосибирской, Корольковой, Новосибирской, Ростовской, Корольковой и далее по дороге на больницу № 8.
РИА «Воронеж» сообщало, что с 1 декабря на улице Шишкова перенесли остановки общественного транспорта «Микрорайон Дубрава» как при движении в Коминтерновский район, так и при движении из него. Остановка входит в схемы движения автобусов городских маршрутов № 18, 29, 44, 51, 69, 74 в обоих направлениях и № 95 при движении в сторону Коминтерновского района.