Лидер Waterparks Остен Найт запустил сольный проект, вдохновленный видеоиграми

Лонгплей вышел только на CD. Также два трека, THE COMPLEX и PORTAL TOWN, Остен выложил на YouTube. В качестве благодарности слушателям, которые купят диски, исполнитель пообещал дополнительно отправить старые записи Waterparks из альбомов Double Dare (2016) и Entertainment (2018).