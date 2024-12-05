Лидер Waterparks Остен Найт запустил сольный проект, вдохновленный видеоиграми

Фронтмен американской поп-панк-группы Waterparks Остен Найт представил альбом Video Game Music в рамках своего нового сольного проекта AK Art Projects. На его выпуск артист намекал еще в январе.
На пластинке оказались 24 инструментальные композиции, вдохновленные саундтреками к видеоиграм Crash Bandicoot (1996-…), Spyro The Dragon (1998-…), Banjo-Kazooie (1998-…), Mario Kart (1992-…).
Лонгплей вышел только на CD. Также два трека, THE COMPLEX и PORTAL TOWN, Остен выложил на YouTube. В качестве благодарности слушателям, которые купят диски, исполнитель пообещал дополнительно отправить старые записи Waterparks из альбомов Double Dare (2016) и Entertainment (2018).
В августе коллектив отменил релиз своего шестого студийника INTELLECTUAL PROPERTY 2: LOST IN THE PROPERTY из-за проклятия.