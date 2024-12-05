Приморский таксист перехитрил мошенников и спас деньги пенсионерки

«Я сказал ей: “Это мошенники”, только после этого она отложила телефон в сторону. Предупредил ее, что не повезу ее ни в какие ТЦ, а отвезу сразу домой. Женщина рассказала, что аферисты представились сотрудниками ФСБ, просили, чтобы их разговор был конфиденциальным, поэтому она не рассказала об этом даже сыну. Обманом вывели ее из дома и начали по полной обрабатывать. Что конкретно они говорили — не знаю. Потом, когда уже к подъезду подъезжали, объяснил ей, что сотрудники подобных ведомств никогда не звонят, они приходят лично с документом, подтверждающим должность. Но и документ не всегда показатель того, что это не мошенники, поэтому сказал ей, если кто-то будет звонить, всегда сообщайте своим родственникам и не доверяйте никому».