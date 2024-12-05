Приморский таксист перехитрил мошенников и спас деньги пенсионерки

«Попросили остановиться у второго подъезда, заказ якобы для мамы. Но на месте никого не увидел. Смотрю, женщина стоит, по сторонам оглядывается, решил спросить, ей ли вызвали машину. Как оказалось — да, но она не ответила, куда именно ей нужно было ехать. Сказала лишь, что заказ оформляли “серьезные люди из Москвы”, а в приложении написали: “Заказ для мамы”.
Во Владивостоке водитель «Яндекс Такси» Сергей Тукмаков во время выполнения заказа понял, что его пожилую пассажирку пытаются обмануть мошенники. Мужчина не смог пройти мимо и попросил ее положить трубку. Корреспонденту «Комсомольской правды — Дальний Восток» удалось связаться с неравнодушным водителем и узнать подробности этой истории.
Заказ для мамы.
По словам Сергея, на вид его пассажирке было 60−65 лет. Сначала незнакомцы заказали машину до магазина техники. Пенсионерке посоветовали приобрести портативный аккумулятор, так как ее телефон быстро разряжался. Водитель предположил, что таким образом мошенники хотели продемонстрировать заботу, усыпить бдительность и вывести пожилую женщину из дома, чтобы та точно потеряла контроль над ситуацией…
«Она попросила меня сходить в магазин с ней и помочь выбрать хороший пауэрбанк, потому что вообще не знала, что это такое. Я, естественно, пошел. На тот момент никакого развода здесь не видел, так как женщина сказала отвезти ее после этого домой. На обратном пути ей стали звонить эти “люди из Москвы”, из разговора я понял, что они просят ее выйти из моей машины и сесть в другое такси, которое ей закажут. На нем женщине нужно будет поехать в какой-нибудь торговый центр, где есть банкоматы. Остальное я не расслышал, но этого хватило, чтобы сложить в голове два плюс два».
Молодой человек не смог оставить пожилую женщину в беде. Он пять раз говорил ей бросить трубку и больше не разговаривать с этими людьми, но она игнорировала. Сергею даже пришлось повысить голос, чтобы пенсионерка прислушалась:
«Я сказал ей: “Это мошенники”, только после этого она отложила телефон в сторону. Предупредил ее, что не повезу ее ни в какие ТЦ, а отвезу сразу домой. Женщина рассказала, что аферисты представились сотрудниками ФСБ, просили, чтобы их разговор был конфиденциальным, поэтому она не рассказала об этом даже сыну. Обманом вывели ее из дома и начали по полной обрабатывать. Что конкретно они говорили — не знаю. Потом, когда уже к подъезду подъезжали, объяснил ей, что сотрудники подобных ведомств никогда не звонят, они приходят лично с документом, подтверждающим должность. Но и документ не всегда показатель того, что это не мошенники, поэтому сказал ей, если кто-то будет звонить, всегда сообщайте своим родственникам и не доверяйте никому».
Серьезные люди из Москвы.
После инцидента с пенсионеркой Сергей не связывался, по его словам, он не видел в этом необходимости. Женщина все поняла и вернулась домой, а номер звонивших ей преступников заблокировала. Действительно ли ей докучали мошенники — неизвестно, но приморский Робин Гуд в этом не сомневается.
«Уверен ли я, что это мошенники? Да, 100%, ситуация очень странная. Если посмотреть в приложении “Яндекс Такси” их заказы, там подобных маршрутов будет несколько. Я пытался дозвониться до них, но трубку сбрасывали регулярно. Иногда отвечали и представились сыном моей пассажирки, но мне-то известно, что ее сын был в то время дома и ничего не знал».
К слову, Сергею всего 27 лет, в этой профессии он уже три года. Изначально мужчина не планировал «таксовать» слишком долго, но в какой-то момент его затянуло.
В этом году молодой человек попал в аварию, после которого его авто требовался дорогостоящий ремонт. Когда понял, что развозом людей нужную сумму не заработать, решил пойти по профессии, на которую отучился в ДВФУ. Сейчас Сергей совмещает основную работу в отеле с подработкой в извозе.
Подобные истории в Приморье уже случались. Ранее «Комсомольская правда» писала, что пенсионерка из города Артем также сохранила полмиллиона рублей благодаря внимательному водителю. Тогда таксиста Айбека Атаканова полицейские наградили благодарственным письмом за предотвращение преступления.