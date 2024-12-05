В Алматы благоустроят набережную реки Большая Алматинка

В 2024 году в Алматы уже завершили благоустройство зелёной зоны вдоль реки Боралдай на 24 га, где обустроили мосты, игровые зоны, скейтпарк, скамейки и другие объекты. Эти проекты, как показывает практика, становятся излюбленными местами отдыха.