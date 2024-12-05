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В Алматы благоустроят набережную реки Большая Алматинка

В 2025 году в Алматы начнут работы по благоустройству набережной реки Большая Алматинка протяжённостью 5,7 км и площадью 23,4 га, сообщает El.kz.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Проект, включённый в бюджет на 2025−2027 годы, будет представлен на ближайшей сессии маслихата. Работы включают реконструкцию подпорных конструкций, обустройство пешеходных и велодорожек, установку мостов, освещения, камер видеонаблюдения, а также создание детских и спортивных площадок, зон отдыха и модульных туалетов.

Дополнительно планируется озеленение территории, строительство смотровых площадок и улучшение инфраструктуры, что сделает набережную привлекательной для горожан и туристов.

В 2024 году в Алматы уже завершили благоустройство зелёной зоны вдоль реки Боралдай на 24 га, где обустроили мосты, игровые зоны, скейтпарк, скамейки и другие объекты. Эти проекты, как показывает практика, становятся излюбленными местами отдыха.