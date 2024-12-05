Завершён пожароопасный сезон в Приморском крае

По данным пресс-службы правительства края, в 2024 году площадь лесных пожаров сократилась на треть по сравнению с прошлым годом и почти в пять раз относительно многолетних значений. С начала года в регионе зарегистрировано 816 природных пожаров, которые охватили около 63 тысяч гектаров. Для сравнения, в 2023 году зафиксировано пожаров меньше — 744, но на большей площади — почти 71,3 тысячи гектаров.