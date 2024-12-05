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Завершён пожароопасный сезон в Приморском крае

Площадь лесных пожаров в регионе сократилась на треть по сравнению с прошлым годом.

Источник: Аргументы и факты

На большей территории Приморья завершён пожароопасный сезон 2024 года. Соответствующее постановление подписано правительством региона 5 декабря.

Согласно документу, пожароопасный сезон закрыт с момента вступления постановления в силу на территориях Арсеньевского, Артёмовского, Владивостокского, Дальнереченского, Лесозаводского и Уссурийского городских округов, а также Анучинского, Красноармейского, Лазовского, Михайловского, Октябрьского, Пограничного, Пожарского, Тернейского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского муниципальных округов, Кировского, Дальнереченского, Надеждинского и Спасского районов. Кроме того, это касается городских округов Большой Камень, ЗАТО Фокино и Спасск-Дальний.

На территориях Дальнегорского, Находкинского и Партизанского городских округов, а также Кавалеровского, Ольгинского и Партизанского муниципальных округов пожароопасный сезон продлён до 16 декабря.

Пожароопасный сезон в Приморье открывается ежегодно в начале года после схода снежного покрова и закрывается, когда снег вновь устойчиво покрывает землю.

По данным пресс-службы правительства края, в 2024 году площадь лесных пожаров сократилась на треть по сравнению с прошлым годом и почти в пять раз относительно многолетних значений. С начала года в регионе зарегистрировано 816 природных пожаров, которые охватили около 63 тысяч гектаров. Для сравнения, в 2023 году зафиксировано пожаров меньше — 744, но на большей площади — почти 71,3 тысячи гектаров.

На землях лесного фонда в этом году произошло 268 пожаров на общей площади 12,2 тысячи гектаров, тогда как за аналогичный период прошлого года было 318 пожаров, охвативших 18,6 тысячи гектаров. В первые сутки ликвидировано 262 возгорания, что составляет 97,7% от общего числа.

На землях других категорий зарегистрировано 532 ландшафтных пожара общей площадью 44,3 тысячи гектаров. В прошлом году таких пожаров было 397 на площади 32,4 тысячи гектаров. На землях Министерства обороны зафиксировано 14 пожаров на площади 915,9 гектара (в прошлом году — 26 на площади 18,4 тысячи гектаров).

На землях ЛОМ «Ясное» отмечено два пожара на площади 5,8 тысячи гектаров, в то время как в прошлом году было четыре пожара на почти 3 тысячи гектаров. На федеральных особо охраняемых природных территориях пожаров в 2024 году не зарегистрировано, тогда как в 2023 году их было два на площади 25 гектаров.

МЧС