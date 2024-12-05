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Сельхозработникам выплатили 1,2 миллиона долга по зарплате в Ангарске

Деньги удалось получить только после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Ангарске после вмешательства правоохранителей работникам сельхозпредприятия выплатили долг по зарплате в размере более 1,2 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Оказалось, что руководитель коммерческой организации, который выращивал и продавал овощи, частично не выплатил зарплату за сентябрь 2024, помимо этого должен был оплатить отпуска и рассчитать при увольнении.

— Прокуратура внесла представление и завела дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения генерального директора оштрафовали, — уточнили в ведомстве.

Работники получили заработанные деньги, помимо этого им выплатили компенсацию за задержку положенных выплат.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что автобус, в котором находилось восемь пассажиров, столкнулся с большегрузом «Вольво» под Ангарском. Помощь медиков понадобилась двум людям.