В Воронеже без отопления остались 13 многоэтажек и детский сад

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Авария произошла в 7:50 утра. К ликвидации привлекли специалистов аварийно-восстановительной бригады ООО «Энергосети» и оперативную группу городского управления по делам ГО и ЧС. Аварию устраняют 11 человек. Кроме того, к работе привлекли семь единиц техники. Ранее отопление отключали на ряде улиц Левобережного района.