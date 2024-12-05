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В Воронеже без отопления остались 13 многоэтажек и детский сад

Произошел прорыв теплопровода.

В Воронеже на улице Кольцовской, 82 утром четверга, 5 декабря, прорвало теплопровод. Из-за аварии без отопления остались 13 многоэтажных домов, в которых проживают 1 420 человек, и детский сад № 86 (улица Красноармейская, 33).

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Авария произошла в 7:50 утра. К ликвидации привлекли специалистов аварийно-восстановительной бригады ООО «Энергосети» и оперативную группу городского управления по делам ГО и ЧС. Аварию устраняют 11 человек. Кроме того, к работе привлекли семь единиц техники. Ранее отопление отключали на ряде улиц Левобережного района.

РИА «Воронеж» сообщало, что специалисты меняли задвижку на трубопроводе диаметром 100 мм.

ЖКХ