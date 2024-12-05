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Когда школьники и студенты в Узбекистане уйдут на каникулы

Зимние каникулы в школах и вузах республики продлятся 14 календарных дней.

Источник: Sputnik.uz

Новогодние праздники обычно совпадают с зимними каникулами школьников и студентов. В этом году зимние каникулы в школах Узбекистана начнутся 28 декабря.

Студенты уйдут на каникулы на три дня раньше школьников — с 25 декабря.

образование