Когда школьники и студенты в Узбекистане уйдут на каникулы

Новогодние праздники обычно совпадают с зимними каникулами школьников и студентов. В этом году зимние каникулы в школах Узбекистана начнутся 28 декабря.
Студенты уйдут на каникулы на три дня раньше школьников — с 25 декабря.
Зимние каникулы в школах и вузах республики продлятся 14 календарных дней.
Новогодние праздники обычно совпадают с зимними каникулами школьников и студентов. В этом году зимние каникулы в школах Узбекистана начнутся 28 декабря.
Студенты уйдут на каникулы на три дня раньше школьников — с 25 декабря.