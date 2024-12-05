Главным архитектором Воронежской епархии стал Антон Шевелев

Стало известно о том, какую должность сейчас занимает бывший главный архитектор Воронежа Антон Шевелев. Оказалось, что после отбывания срока за взятки он устроился на аналогичную должность. Теперь Шевелев является главным архитектором Воронежской епархии.
Напомним, Антона Шевелева задержали по подозрению в получении крупной взятки Антона Шевелева 24 января 2017 года. 26 января состоялось его увольнение из мэрии «по собственному желанию». На суде посчитали доказанным, что чиновник хотел получить 3,5 миллиона рублей в обмен на утверждение эскизных проектов, сопровождение в подготовке документации и получение разрешения на строительство. Антон Шевелев успел получить 990 тысяч, оставшуюся часть суммы ему должны были передать позже. Бывшего главного архитектора Воронежа приговорили к трем годам колонии, со штрафом в 7 миллионов 140 тысяч рублей.
Шевелева также лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на десять лет. Но так как церковь в России отделена от государства, запрет не нарушен.