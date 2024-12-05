Главным архитектором Воронежской епархии стал Антон Шевелев

Напомним, Антона Шевелева задержали по подозрению в получении крупной взятки Антона Шевелева 24 января 2017 года. 26 января состоялось его увольнение из мэрии «по собственному желанию». На суде посчитали доказанным, что чиновник хотел получить 3,5 миллиона рублей в обмен на утверждение эскизных проектов, сопровождение в подготовке документации и получение разрешения на строительство. Антон Шевелев успел получить 990 тысяч, оставшуюся часть суммы ему должны были передать позже. Бывшего главного архитектора Воронежа приговорили к трем годам колонии, со штрафом в 7 миллионов 140 тысяч рублей.