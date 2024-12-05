В Омске на проспекте Королева изменили работу светофора

«Анализ полученных данных показал, что часть омичей в качестве альтернативного маршрута при движении в центр города выбирает для себя проезд по проспекту Королева. Для увеличения пропускной способности улицы в утренний час пик откорректирован режим работа светофора на пересечении с ул. 1-й Пригородной», — отметили в дептрансе.