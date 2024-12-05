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В Омске на проспекте Королева изменили работу светофора

Изменения вызваны загруженностью дорог из-за частичного перекрытия моста имени 60-летия ВЛКСМ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омске изменили работу светофора на проспекте Королева, сообщили в дептрансе.

Напомним, что в минувший понедельник Омск встал в многокилометровые пробки из-за ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ. Тогда омичи стали объезжать загруженные дороги по проспекту Королева.

«Анализ полученных данных показал, что часть омичей в качестве альтернативного маршрута при движении в центр города выбирает для себя проезд по проспекту Королева. Для увеличения пропускной способности улицы в утренний час пик откорректирован режим работа светофора на пересечении с ул. 1-й Пригородной», — отметили в дептрансе.

Ранее мы писали, что В Омске пересмотрят движение на мосту имени 60-летия ВЛКСМ.