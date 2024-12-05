В одном из сел Татарстана зафиксировали вспышку бруцеллеза

Речь идет о селе Бикчураево Рыбно-Слободского района. Там выявили сразу 21 случай заболевания. В связи с этим было принято решение с 27 ноября ввести карантин. В результате весь крупный рогатый скот в количестве 116 единиц отправили на убой.