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В одном из сел Татарстана зафиксировали вспышку бруцеллеза

Там выявили сразу 21 случай заболевания.

Источник: Комсомольская правда

В одном из сел Татарстана зафиксировали вспышку бруцеллеза. Об этом сообщили в главном Управлении ветеринарии кабинета министров республики.

Речь идет о селе Бикчураево Рыбно-Слободского района. Там выявили сразу 21 случай заболевания. В связи с этим было принято решение с 27 ноября ввести карантин. В результате весь крупный рогатый скот в количестве 116 единиц отправили на убой.

Также проверку животных провели в трех близлежащих населенных пунктах. Тесты на бруцеллезу оказались отрицательными.

Напомним, в Казани количество домашних животных достигло 500 тысяч. Численность кошек составила 364 тысячи особей.

сельское хозяйство