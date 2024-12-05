Создана программа для точной сегментации изображений листьев растений

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Программу для точного разделения сканированных изображений листьев растений на сегменты разработали ученые Тульского государственного университета (ТулГУ) совместно с научными сотрудниками Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Внешние признаки конкретного вида растения могут различаться из-за внутривидового полиморфизма, то есть в зависимости от места произрастания и условий окружающей среды. Таким образом можно выявить индикаторы и неблагоприятные факторы, влияющие на экосистему.
«При сканировании листьев на изображениях могут появляться тени и другие артефакты, затрудняющие выделение самого листа растения и его зубчатой кромки, что имеет решающее значение для определения морфометрических показателей. Стандартные методы иногда не справляются с этой задачей», — сообщили в министерстве.
Представленный алгоритм основывается на параметрическом представлении теней и фона в цветовом пространстве, с применением опорных векторов и методов фильтрации. Такая комбинация технологий позволяет эффективно учитывать как цветовую информацию, так и резкие изменения интенсивности изображения. Это помогает определять границы листа в присутствии цветной тени на сканированных изображениях.
Анализируя большие цифровые коллекции листьев растений можно проводить экологический мониторинг состояния окружающей среды. Кроме этого, данная технология позволяет оценить, какие именно параметры листьев изменяются в различных условиях произрастания. Это может быть полезно для анализа внутривидового биоразнообразия при сравнении листьев деревьев из различных регионов, добавили в министерстве.
На программу точной сегментации изображений листьев растений было получено свидетельство о государственной регистрации. Исследование проводилось при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания.