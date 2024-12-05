Создана программа для точной сегментации изображений листьев растений

«При сканировании листьев на изображениях могут появляться тени и другие артефакты, затрудняющие выделение самого листа растения и его зубчатой кромки, что имеет решающее значение для определения морфометрических показателей. Стандартные методы иногда не справляются с этой задачей», — сообщили в министерстве.