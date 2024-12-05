Власти Уфы опровергли факт незаконной рубки ели для новогоднего городка

Хвойное дерево росло у дома на ул. Локомотивной, 24. Коммунальщики срубили его и 4 декабря установили на праздничной площадке. Однако позже в социальных сетях появилась жалоба от одного из местных жителей, который заявил, что сам сажал эту ель и согласия на вырубку не давал.