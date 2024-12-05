Власти Уфы опровергли факт незаконной рубки ели для новогоднего городка

Власти Демского района Уфы опровергли информацию о том, что новогодняя ель, установленная в сквере «Орион», была срублена незаконно.
Хвойное дерево росло у дома на ул. Локомотивной, 24. Коммунальщики срубили его и 4 декабря установили на праздничной площадке. Однако позже в социальных сетях появилась жалоба от одного из местных жителей, который заявил, что сам сажал эту ель и согласия на вырубку не давал.
Чиновники пояснили, что елка росла в охранной зоне надземного газопровода, за территорией дома. В середине ноябре специалисты филиала ПАО «Газпром газораспределение» вынесли предписание об очистке территории от деревьев и кустарников. Оно должно было быть исполнено до 15 декабря. Поэтому городские службы ель срубили, но решили ее не утилизировать, а использовать как главное украшение новогоднего городка в сквере «Орион».
В районной администрации подчеркнули, что большинство жителей дома на ул. Локомотивной, 24 с этим решением согласились.